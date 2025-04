Tesla: Rechtsbruch kümmert Betriebsrat nicht

Grünheide. Der Betriebsrat von Teslas Gigafactory in Grünheide will sich nicht darüber informieren, wie vielen krankgeschriebenen Kollegen kein Lohn gezahlt wird. Laut Handelsblatt (Montag) lehnte das Gremium am vergangenen Dienstag einen Antrag der IG Metall ab, der das Management aufgefordert hätte, entsprechende Zahlen offenzulegen. Die Gewerkschaft wollte wissen, wie viele Atteste angezweifelt und wie viele Entgelte einbehalten wurden, ferner welche Summe sich daraus ergibt. Schon im März hatte sie kritisiert, dass Tesla-Beschäftigte 21mal so häufig den Rechtsschutz der Gewerkschaft benötigten wie der Durchschnitt der IG Metall. (jW)