Grüne: Beschluss für mehr Präsenz im Osten

Berlin. Die Grünen wollen in den ostdeutschen Bundesländern mehr Präsenz zeigen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Bundesvorstand der Partei am Montag gefasst, nachdem der kleine Parteitag den Plänen vor kurzem Rückhalt gegeben hatte. Die Grünen sind in Ostdeutschland unbeliebt, bei Wahlen schneiden sie vielerorts schlecht ab. Konkret plant die Partei im Herbst »ein Event in der Mischung aus Kongress und Festival«. Die ostdeutschen Landesverbände sollen mehr Unterstützung erhalten, unter anderem beim Einwerben von Geld und bei Kampagnen. (dpa/jW)