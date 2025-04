Baerbock plädiert für EU-Integration

Luxemburg. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat am Montag bei einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg erneut für eine Integration der Balkanstaaten in die EU geworben, die noch nicht in ihr Mitglied sind. Das sei angesichts des Ukraine-Kriegs »auch gemeinsame europäische Friedenspolitik«, sagte die Grünen-Politikerin. Unter anderem standen bei der Zusammenkunft Gespräche mit Vertretern Albaniens über eine Aufnahme auf der Tagesordnung. Die verbliebenen Nicht-EU-Mitglieder auf dem Balkan warten seit mehr als 20 Jahren auf einen Fortschritt im Beitrittsprozess. (AFP/jW)