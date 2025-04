Gazaverhandlungen gescheitert

Kairo. Die Gespräche in Kairo für eine Wiederherstellung der Waffenruhe im Gazastreifen und eine Freilassung von Geiseln sind Beteiligten zufolge gescheitert. Die Palästinenser-Organisation Hamas halte an ihrer Forderung fest, dass jede weitere Vereinbarung ein Ende der Kampfhandlungen in Gaza zur Folge haben müsse, verlautete am Montag aus Kreisen der palästinensischen und ägyptischen Unterhändler. Israel hingegen wolle den Krieg nicht eher beenden, als bis die Hamas vollständig besiegt sei. Die Hamas lehne jede Forderung ab, vor einer Friedensregelung ihre Waffen abzulegen. (Reuters/jW)