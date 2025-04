EU verschiebt Gegenzölle auf US-Produkte

Brüssel. Die EU setzt die Anwendung geplanter Sonderzölle auf US-Produkte bis zum 14. Juli aus. Mit der entsprechenden Veröffentlichung im EU-Amtsblatt erfolgte am Montag die Umsetzung der von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vergangene Woche angekündigten Vertagung der Maßnahme. Diese sollte ursprünglich Mitte April in Kraft treten. Die Verschiebung ist eine Reaktion auf US-Präsident Donald Trump: Er hatte nach großen Turbulenzen an den Aktien- und Finanzmärkten überraschend entschieden, vielen Staaten 90 Tage lang eine Pause von bestimmten Zöllen zu gewähren. Wie die EU-Kommission mitteilte, ist der für Handel zuständige EU-Kommissar Maroš Šefčovič derzeit in den USA, um Verhandlungen zu sondieren. Sollten die Gespräche nicht zufriedenstellend sein, werde die EU Gegenmaßnahmen ergreifen. (dpa/jW)