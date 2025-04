Chef von Atombehörde besucht Teheran

Wien. Vor der nächsten Runde der Atomgespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten hat der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, Druck auf die Regierung in Teheran ausgeübt. Er werde diese Woche in die iranische Hauptstadt reisen, kündigte er am Montag an. Nach iranischen Medienberichten wird er dort am Mittwoch erwartet. Die IAEA bemängelt eine mangelnde Kooperation Teherans mit ihren Inspektoren. Die US-Regierung war 2018 in der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump einseitig aus dem sogenannten Wiener Atompakt ausgestiegen. Danach hielt sich auch Teheran nicht mehr an die Auflagen des Abkommens. Am vergangenen Sonnabend nahmen die USA und der Iran trotz Drohungen von Trump Gespräche über ein mögliches neues Atomabkommen im Oman auf. Die nächste Gesprächsrunde findet voraussichtlich am Sonnabend in Rom statt. (dpa/jW)