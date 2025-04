Abriss von maroder Ringbahnbrücke

Berlin. Der Abriss der maroden Ringbahnbrücke am Autobahndreieck Funkturm in Berlin hat am Wochenende begonnen – bis zum Sonntag morgen wurde bereits das zentrale Brückenteil über den S-Bahn-Gleisen abgebrochen. Bis Donnerstag soll die gesamte Brücke abgerissen sein. In den Tagen danach werden Tausende Tonnen von Schutt abtransportiert. Die 1963 gebaute Brücke war Mitte März nach statischen Untersuchungen wegen Einsturzgefahr gesperrt worden. Nach dem Abriss soll die S-Bahn unter der Brücke ab dem 28. April wieder fahren können. (AFP/jW)