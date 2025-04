Großeinsätze wegen mehrerer Waldbrände

Sundern/Simmerath. Mehrere Waldbrände haben am Sonnabend in Nordrhein-Westfalen für Großeinsätze der Feuerwehr gesorgt. Besonders angespannt war die Lage in Sundern im Sauerland, wo auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern ein schwer zugängliches Waldstück brannte, wie ein Sprecher der Feuerwehr Sundern mitteilte. Das Löschwasser musste mit Einsatzfahrzeugen an den Brandort gebracht und über kilometerlange Schlauchwege an die Brandherde verteilt werden. (dpa/jW)