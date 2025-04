NRW: Ostermärsche gegen Aufrüstung

Duisburg. In Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr Ostermärsche in mehr als einem Dutzend Städte geplant. Themen seien die Forderung nach Friedensinitiativen für Nahost und die Ukraine sowie die Ablehnung von Aufrüstung, Atomwaffen und der geplanten Stationierung von Mittelstreckenwaffen, erklärte das Netzwerk Friedenskooperative am Sonntag in Bonn. Bereits am Karfreitag wird in Gronau im Münsterland gegen die dortige Urananreicherungsanlage demonstriert. Die meisten Veranstaltungen sind am Karsamstag geplant. Die Aktionen tragen Titel wie »Friedensfähig statt kriegstüchtig!«. In Gütersloh wird an einem ehemaligen Militärflughafen für eine friedliche Nutzung des Geländes demonstriert. (dpa/jW)