Gegenkandidatur vor BSW-Landesparteitag

Erfurt. Zwei Wochen vor dem Landesparteitag in Gera macht die BSW-Abgeordnete Anke Wirsing ihre Kandidatur für den Parteivorsitz öffentlich. Sie kandidiere gemeinsam mit Matthias Bickel, Robert Henning, Sven Küntzel und weiteren für den Landesvorstand, sagte Wirsing am Sonntag der dpa. Demnach wollen sie »unsere Mitglieder und Unterstützer intensiver einbinden, aber auch den Schulterschluss mit dem Bundesvorstand und den anderen Landesverbänden intensivieren«. Bisherige Landesvorsitzende sind Katja Wolf und Steffen Schütz. Beide hatten in einer Mitteilung vom Freitag angedeutet, erneut kandidieren zu wollen. Das BSW bildet in Thüringen eine Regierungskoalition mit CDU und SPD. (dpa/jW)