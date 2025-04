Berlin: Verdächtiger stirbt nach Polizeischuss

Berlin. Nachdem die Polizei in Berlin einen Mann infolge eines tödlichen Angriffs mit einem Messer auf Passanten angeschossen hat, ist der Tatverdächtige am Sonntag für tot erklärt worden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Der Mann soll am Sonnabend bei einer Auseinandersetzung in einem U-Bahnhof einen anderen Mann niedergestochen und tödlich verletzt haben. Die Polizei habe auf den mutmaßlichen Angreifer schießen müssen, sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber dpa, da er die Einsatzkräfte mit erhobenem Messer bedroht habe. (dpa/jW)