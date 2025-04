SPD-Jugendverbände gegen Koalitionsvertrag

Berlin. In der Parteijugend der SPD mehren sich die Stimmen gegen den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Die Jusos aus Bayern und aus Schleswig-Holstein lehnen die Vorhaben ab und rufen gegenüber dem Handelsblatt vom Sonntag zur Ablehnung beim Mitgliederentscheid ihrer Partei auf. Dieser soll am Dienstag beginnen und bis zum 29. April dauern. Auch aus anderen Landesverbänden wurde Ablehnung laut. So sagte die Vorsitzende des NRW-Landesverbands, Nina Gaedike, dem Blatt, die Pläne von Union und SPD gingen in eine Richtung, »die wir nicht gutheißen können«. Die Juso-Chefin aus Niedersachsen, Ronja Laemmerhirt, sprach von »Dealbreakern«. Für die Berliner SPD-Jugend steht schon fest, dass sie den »schwarz-roten« Koalitionsvertrag ablehnen werden. Die Verbände aus Bayern und Schleswig-Holstein fassten bereits entsprechende Beschlüsse. (AFP/jW)