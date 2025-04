piemags/IMAGO Hätten Sie ihn erkannt? Jesus, von Karl Schmidt-Rottluff

Sport im Osten

Fußball der Herren, dritte Liga, 33. Spieltag: SG Dynamo Dresden – VfL Osnabrück

Die »Lila-weißen« sehnen das Saisonende herbei. Nach dem Abstieg vergangenes Jahr steckt man schon wieder hinten drin. Derweil will die SGD nach zwei missglückten Anläufen endlich den Aufstieg schaffen. Ab 16 Uhr spielt dann der Dynamo aus Berlin in Leipzig-Probstheida gegen Lok, die ebenfalls ein Stockwerk höher wollen. BRD 2025.

MDR, Sa., 14.00 Uhr

Herrenhandball: DHB-Pokal

Halbfinale: THW Kiel – Rhein-Neckar Löwen

Live aus Köln: Ehe er zu Aalborg nach Dänemark wechselt, hat der zentrale Rückraum und DHB-Auswahlspieler Juri Knorr noch einmal die Gelegenheit, mit den Mannheimer Löwen zusammen den Pokal zu holen. Das war zuletzt 2023 geglückt. Im anderen Semifinale wird es weniger ausgeglichen zugehen: Die Spitzenmannschaft der MT Melsungen trifft auf Zweitligisten Balingen-Weilstetten. Das Endspiel des Final Four wird am Sonntag, 15.30 Uhr, ebenfalls in der ARD ausgestrahlt. BRD 2025.

Das Erste, Sa., 16.00 Uhr

ZDF-Reportage: Der Preis des Döners

Krisenbarometer Imbiss

Her mit der Dönerpreisbremse: Die osmanische Gulaschgrube ist seit 2016 um 75 Prozent teurer geworden. BRD 2025.

ZDF, Sa., 18.00 Uhr

Harry Potter und die Kammer des Schreckens

»Guten Tag, Amanda!« – »Wer zum Teufel ist Amanda?« GB/USA/BRD 2002.

Sat. 1, Sa., 20.15 Uhr

Druckfrisch

Denis Scheck empfiehlt Claudia Hamms verdienstvolle Übersetzung des 1993 ersterschienenen Buchs von Emmanuel Carrère über Philip K. Dick, »Ich lebe und ihr seid tot«. Ein schönes Buch. Auch wenn er sich große Mühe gibt: Scheck kann ja nicht immer daneben greifen. BRD 2025.

3sat, So., 12.25 Uhr

Karl Schmidt-Rottluff: Leidenschaft und Rebellion

Als Mitglieder der »Brücke« war er einer der wichtigsten Vertreter des Expressionismus in Deutschland, ehe die Faschisten Teile seines als »entartet« eingestuften Werks verbrannten: Karl Schmidt-Rottluff (1884–1976). BRD 2024.

Arte, So., 16.45 Uhr

Made by »Lohnt sich das?«

Unbezahlbare Mieten – So funktioniert der Markt

»Jeder unbefangne Beobachter sieht, dass je massenhafter die Zentralisation der Produktionsmittel, desto größer die entsprechende Anhäufung von Arbeitern auf demselben Raum, dass daher, je rascher die kapitalistische Akkumulation, desto elender der Wohnungszustand der Arbeiter.« (Karl Marx: »Das Kapital«) BRD 2025.

HR, So. 20.15 Uhr