EU-Verbot für giftige Stoffe in Spielzeug

Brüssel. Spielzeug, das gesundheitsschädliche Stoffe enthält, soll künftig in der EU nicht mehr verkauft werden dürfen. Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten verständigten sich am Donnerstagabend auf ein Verbot. Es zielt u. a. auf sogenannte Ewigkeitschemikalien (PFAS) sowie hormonverändernde und krebserregende Stoffe ab und gilt für in der EU hergestellte Produkte sowie für Importe. Die Einigung muss vom Parlament und im Rat der Mitgliedstaaten bestätigt werden, dann gilt für die Industrie eine Übergangszeit von viereinhalb Jahren zur Umsetzung. (AFP/jW)