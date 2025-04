Scania übernimmt Anlage von Northvolt

Stockholm. Die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Scania übernimmt die Batteriepacksparte des insolventen schwedischen Batteriezellherstellers Northvolt. Scania habe sich mit dem Insolvenzverwalter auf die Übernahme einer Produktionsanlage in Polen geeinigt, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Bereits im Februar hatte Scania Interesse angemeldet, der Verkauf war wegen der zwischenzeitlichen Insolvenz jedoch auf Eis gelegt worden. Northvolt galt lange als Europas Antwort auf die chinesische Dominanz bei Batteriezellen. Von Beginn an gab es aber technische Probleme und einen mehrere Milliarden Dollar großen Schuldenberg. (Reuters/jW)