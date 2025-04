Gabun: Wahlen zum Präsidentenamt

Libreville. Die Wähler in Gabun sind am Sonnabend zu den Urnen gerufen. Abgestimmt wird über den neuen Präsidenten. Am 30. August 2023 hatte die Armee den langjährigen Staatschef Ali Bongo durch einen Staatsstreich abgesetzt. Bongo hatte 14 Jahre zuvor seinen Vater Omar an der Spitze des Landes beerbt. Opposition und Militärvertreter werfen der Bongo-Dynastie Korruption und schlechte Regierungsführung vor. Für die Wahlen am Sonnabend gilt der derzeitige Übergangspräsident, Brice Oligui Nguema, als aussichtsreicher Kandidat. Der General hatte den Staatsstreich vor 19 Monaten angeführt und Wahlen nach einer Übergangszeit angekündigt. Das Land steht vor großen Herausforderungen: hohe Staatsverschuldung, marode Infrastruktur, Korruption und Stromausfälle. (AFP/jW)