DR Kongo: Sexuelle Gewalt gegen Kinder

Goma. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF prangert die verheerende Gewalt gegen Minderjährige in der Demokratischen Republik (DR) Kongo an. Selbst Kleinkinder im Kindergartenalter und jünger würden dort vergewaltigt, sagte UNICEF-Sprecher James Elder aus Goma im Osten des Landes. Das berichtete dpa am Freitag. »Während der intensivsten Kampfphase ist jede halbe Stunde ein Kind oder eine Jugendliche vergewaltigt worden«, sagte er. Allein im Januar und Februar seien 10.000 Fälle von Vergewaltigungen und anderer sexualisierter Gewalt gemeldet worden. Bis zu 45 Prozent der Fälle beträfen Minderjährige. Seit Anfang des Jahres rückt die Miliz »M 23« in der Region vor. Sie hat mit Unterstützung Ruandas die Provinzhauptstadt Goma erobert. Mehr als 230.000 Menschen sind vor den Kämpfen geflohen. (dpa/jW)