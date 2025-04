US-Kommandeurin auf Grönland gefeuert

Washington. Nach dem Besuch von US-Vizepräsident JD Vance auf Grönland ist die Kommandeurin des dortigen US-Militärstützpunkts gefeuert worden. Die für den Stützpunkt Pituffik zuständigen US-Weltraumstreitkräfte erklärten am Donnerstag abend (Ortszeit), die Militärführung habe das »Vertrauen« in die Führungsfähigkeiten der Offizierin Susannah Meyers verloren. Medienberichten zufolge hatte Meyers sich im Anschluss an den Vance-Besuch von Äußerungen des Trump-Stellvertreters in einer E-Mail an alle Mitarbeiter des Stützpunkts distanziert. Trump hat wiederholt erklärt, Grönland unter US-Kontrolle bringen zu wollen. (AFP/jW)