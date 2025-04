Textilindustrie: Mehr Lohn im Westen

Eitorf/Frankfurt am Main. Die Tarifbeschäftigten der westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie erhalten mehr Geld. Die Gehälter sollen in zwei Stufen um 4,9 Prozent, mindestens jedoch 140 Euro, steigen, wie Kapitalseite und IG Metall nach der vierten Verhandlungsrunde in Eitorf am Freitag mitteilten. Zudem wurden die Bedingungen zur Altersteilzeit für die Beschäftigten verbessert. Bereits mit dem Juligehalt soll es eine Einmalzahlung von 275 Euro geben. Der Abschluss gilt laut IG Metall zunächst für 51.000 Tarifbeschäftigte unmittelbar. (dpa/jW)