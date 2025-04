Le-Pen-Urteil: Zwölf Verurteilte gehen in Berufung

Paris. Knapp zwei Wochen nach der Verurteilung der französischen Rechtspolitikerin Marine Le Pen und weiterer Parteigenossen wegen Veruntreuung von EU-Geldern haben die Partei als Ganze und zwölf der Verurteilten Berufung eingelegt, hieß es am Freitag in Justizkreisen. Le Pen selbst hatte dies gleich nach der Urteilsverkündung getan. Zu ihr kommen nun noch der Vizeparteichef des ultrarechten Rassemblement National (RN), Louis Aliot, sowie ehemalige Parteigrößen wie Bruno Gollnisch und Nicolas Bay hinzu. Sie waren in erster Instanz zu Haft- und Geldstrafen verurteilt worden. Diese werden nun ausgesetzt. (AFP/jW)