Verhandlungen über Zukunft Syriens

Antalya. Der syrische Übergangspräsident Ahmed Al-Scharaa hat am Freitag am »Diplomatischen Forum« in der türkischen Stadt Antalya teilgenommen, wie die Agentur APA meldete. Dabei wurde die Einrichtung einer Kommission zur Entwicklung Syriens beschlossen, an der neben Damaskus Baku und Ankara beteiligt sein sollen. Scharaa traf in Antalya auch mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen İlham Aliyew zusammen. In Aserbaidschans Hauptstadt tagten diese Woche bereits Delegationen aus Israel und der Türkei. Beide Länder halten Teile Syriens besetzt und wollten ihre künftige Kooperation beraten. (jW)