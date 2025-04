Russland plant deutliche Aufrüstung seiner Flotte

St. Petersburg. Russlands Präsident Wladimir Putin hat Milliardeninvestitionen für die Aufrüstung der russischen Kriegsflotte angekündigt. »Im nächsten Jahrzehnt sind 8,4 Billionen Rubel (87 Milliarden Euro, jW) für den Bau neuer Boote und Schiffe der Kriegsflotte vorgesehen«, sagte Putin russischen Nachrichtenagenturen zufolge am Freitag. Er lobte zudem, dass in russischen Werften in den vergangenen fünf Jahren bereits 49 Kriegsschiffe gebaut worden seien, von denen einige mit neuen Hyperschallraketen des Typs Zirkon ausgestattet werden könnten. Die Aufrüstung der Flotte sei neuen Gefahren und Herausforderungen geschuldet, darunter die Digitalisierung, die Drohnen- und Robotertechnik sowie zunehmende geopolitische Spannungen. Ein weiterer Grund dürfte die Zerstörung einer Reihe russischer Schlachtschiffe seit Beginn des ­Ukraine-Kriegs sein. (dpa/jW)