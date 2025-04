Türkei: Freilassung von Demonstranten angeordnet

Ankara. Ein Gericht in Istanbul hat am Freitag die Freilassung von 59 jungen Demonstranten angeordnet, die wegen der Teilnahme an nicht genehmigten Protesten gegen die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters festgenommen worden waren. Am Donnerstag waren bereits 107 junge Demonstranten freigelassen worden. Freigelassen wurden am Freitag zudem zwei bekannte Journalisten. Timur Soykan und Murat Ağirel waren am Donnerstag festgenommen worden. Sie hatten unter anderem zur Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu und zu Unregelmäßigkeiten in dem Fall recherchiert. İmamoğlu war am 19. März verhaftet worden. Später ordnete ein Gericht Untersuchungshaft wegen Korruptionsvorwürfen an. Das Vorgehen gegen den populären Oppositionspolitiker löste die größte Protestwelle in der Türkei seit 2013 aus. (AFP/jW)