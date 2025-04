Meyer-Werft startet Bau von Kreuzfahrtschiff

Papenburg. Die Meyer-Werft in Papenburg hat mit dem Bau eines neuen Kreuzfahrtschiffs begonnen. Das Schiff für die US-amerikanische Reederei Carnival Cruise Line soll 2027 abgeliefert werden, teilte dpa mit Verweis auf eine Mitteilung der Werft am Mittwoch mit. Die 344 Meter lange und 180.000 Bruttoregistertonnen große »Carnival Festivale« soll demnach mehr als 6.400 Passagiere befördern können. Erst im vergangenen Jahr waren der Bund und das Land Niedersachsen für rund 400 Millionen Euro bei der in Finanznot geratenen Werft eingestiegen. (dpa/jW)