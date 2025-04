Nachschlag: Ertüchtigen zum Krieg

BREUEL-BILD/IMAGO Anne Will versucht sich mittlerweile als hintergründige Reporterin (Hamburg, 4.4.2025)

Anne Will scheint sich die Frage ihrer Kollegin Caren Miosga vom Sonntag, wie man den »Pazifismuscode« in der »deutschen DNA« umschreiben könne, zu Herzen genommen zu haben. Schon am Tag drauf liefert sie zur Primetime den nächsten Anlauf dafür. Will bietet ein buntes Potpourri: einen Verkäufer von Bunkerwohnungen, in denen man beim Einsatz konventioneller Waffen nicht »drinnen zerfetzt« werde. Einen deutschen Soldaten in Litauen, der versichert, das Üben mit scharfer Munition sei wie Silvester – »laut, spaßig und qualmt viel«. 16jährige, denen die Kameradschaft bei sogenannten Schnuppercamps der Bundeswehr gefällt. Und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) darf natürlich auch nicht fehlen. An der »Jugendoffensive« der Bundeswehr sei nichts Verwerfliches – das Ziel ist Kriegstüchtigkeit. Denn, so stellt Will erschrocken fest, »nur« 29 Prozent der Deutschen seien bisher bereit, das Land mit der Waffe zu verteidigen. An der Umcodierung muss also fleißig weitergearbeitet werden. (dss)