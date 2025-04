Zivilist im Libanon durch Angriff Israels getötet

Beirut. Bei einem israelischen Angriff im Süden des Libanon ist ein Zivilist getötet worden. Demnach ereignete sich der Drohnenangriff in der Ortschaft Taibeh nahe der Grenze zu Israel, wie das Gesundheitsministerium in Beirut am Montag mitteilte. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, der Angriff sei »vor einer Motorradwerkstatt« erfolgt. Die israelische Armee erklärte auf Anfrage von AFP, die Informationen untersuchen zu wollen. Die seit dem 27. November mit der Hisbollah geltende Waffenruhe wird immer wieder von israelischer Seite gebrochen. Behauptet wird, Hisbollah-Mitglieder hätten versucht, »Terrorinfrastruktur« wiederaufzubauen. (AFP/jW)