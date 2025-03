Nord- und Ostsee stetig wärmer

Berlin. Die deutsche Nordsee war nach Angaben des Bundesamts für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH) 2024 im Jahresmittel so warm wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Seit 1969 habe sich die gesamte Nordsee im Schnitt um fast 1,5 Grad erwärmt. Bei der gesamten Ostsee gingen die Temperaturen durchschnittlich sogar um 1,9 Grad nach oben – und zwar erst seit 1990. Anzeichen für Veränderungen des Klimasystems gebe es reichlich, so das BSH am Montag. (Reuters/jW)