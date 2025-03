Zahl der Industriearbeiter um 120.000 gesunken

Nürnberg. Die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Industrie ist innerhalb eines Jahres um etwa 120.000 Menschen zurückgegangen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg am Montag mitteilte, arbeiteten im Januar rund 6,67 Millionen Menschen im verarbeitenden Gewerbe, ein Jahr zuvor waren es noch 6,79 Millionen. Besonders stark geht die Beschäftigung demnach in kleinen und mittleren Betrieben zurück. Nach Angaben der BA sank die Zahl damit seit August 2023 Monat für Monat. Die Industrie reagiere deutlicher auf die schwache Konjunktur als andere Wirtschaftszweige. Die Erwerbslosenmeldungen in der Branche lagen 2024 mit 285.000 ebenfalls »deutlich höher« als in den Vorjahren. Der Unternehmerverband Gesamtmetall bezeichnete den Rückgang der Arbeitsplätze als »alarmierend« und forderte die Senkung von Netzentgelten und Steuern. (AFP/jW)