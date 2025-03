Berlin: Neonazi gesteht Gewalttaten

Berlin. Nach mehreren Straftaten steht seit Dienstag der mutmaßlich führende Kopf der Gruppe »Deutsche Jugend Voran« vor dem Berliner Landgericht. Über seinen Verteidiger hat der Angeklagte am ersten Verhandlungstag gestanden. Die Staatsanwaltschaft legt dem 24jährigen unter anderem Bedrohung, räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung zur Last. Die Anklage wirft ihm in einem Fall vor, Ende August 2024 einer Aussteigerin aus der Gruppe eine Todesdrohung geschickt zu haben. In drei Fällen soll der 24jährige mit weiteren Personen Männer tätlich angegriffen haben. Im September 2024 sei in Berlin-Marzahn ein Mann überfallen worden, weil er ein T-Shirt mit einem Emblem der Antifaschistischen Aktion getragen habe, so die Staatsanwaltschaft. (dpa/jW)