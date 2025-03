Lithiumförderung in BRD von EU unterstützt

Guben. Zwei Pilotprojekte für den Abbau und die Umwandlung von Lithium in Deutschland erfahren Unterstützung. Die Lithiumförderung der Firma Vulcan Energy Resources in der Pfalz und ein Verarbeitungsstandort des Unternehmens Rock Tech Guben in Brandenburg stehen auf einer am Dienstag veröffentlichten Liste von Projekten, die mit EU-Geldern bedacht werden sollen. Derzeit stammt ein großer Teil der Lithiumeinfuhren in die EU aus China. Das soll sich ändern. (AFP/jW)