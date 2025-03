45 Prozent erlebten Altersdiskriminierung

Berlin. Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland sind nach eigener Aussage in ihrem Leben schon wegen ihres Alters diskriminiert worden. 45 Prozent gaben das in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Instituts GMS für eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes an. Besonders jüngere Menschen berichteten davon. Das betreffe verwehrte Chancen im frühen Erwerbsleben oder in der Schule. Auch beim Wahlrecht nähmen Jugendliche Ungleichbehandlungen wahr. (AFP/jW)