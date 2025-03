Arbeitsbedingungen von Erntehelfern in Kritik

Frankfurt am Main. Wenig Lohn, teure Unterkünfte und mangelnde Krankenversicherung: Die Initiative Faire Landarbeit hat die Arbeitsbedingungen für ausländische Saisonarbeiter in der Landwirtschaft scharf kritisiert. Im Zentrum des am Dienstag veröffentlichten Jahresberichts des Bündnisses stand die Unterbringung. Darüber hinaus machte es auf Probleme bei der Arbeitszeit und das Thema sexualisierte Gewalt aufmerksam. Viele Menschen aus dem Ausland würden wieder die Ernte einbringen. »Damit beginnt aber auch leider die Zeit für viele Beschäftigte, nicht menschenwürdig behandelt zu werden«, erklärte die Initiative. So stiegen die Mieten weiter an, die angebotenen Unterkünfte würden gleichzeitig jedoch »immer schäbiger«. (AFP/jW)