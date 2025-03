Bundesweite Großrazzia gegen Schwarzarbeit

Heilbronn. Im Zuge einer bundesweiten Razzia wegen Schwarzarbeit sind am vergangenen Donnerstag sechs Menschen festgenommen worden, teilte das Hauptzollamt im baden-württembergischen Heilbronn am Dienstag mit. Ihnen würden unter anderem Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt und Ausbeutung von Arbeitskräften vorgeworfen. An der Razzia waren 500 Zollbeamte beteiligt. Diese durchsuchten 38 Objekte, darunter Privat- und Geschäftsräume, Lagerhallen und Unterkunftsgebäude. (AFP/jW)