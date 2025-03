Berliner Erzbischof als Zeuge vor Gericht

Köln. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch hat am Dienstag als Zeuge in einem Kölner Klageverfahren ausgesagt. Eine Frau hatte das Erzbistum Köln auf 830.000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Sie war als Kind von einem Priester adoptiert und von diesem Anfang der 1980er Jahre missbraucht worden. Der ehemalige Geistliche verbüßt mittlerweile eine zwölfjährige Haftstrafe. Koch war mit ihm in der Ausbildung. Das Erzbistum argumentierte in dem Verfahren, es sei für die Taten nicht haftbar, da die Adoption keine Entscheidung des Bistums gewesen sei. (dpa/jW)