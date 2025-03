Explosion erschüttert Munitionsfabrik bei Prag

Policka. In einer Fabrik für Panzer- und Artilleriemunition in Tschechien ist es zu einer Explosion gekommen. Ein Mensch sei schwer verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Arbeiter sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das gesamte Betriebsgelände wurde geräumt. Nach ersten Erkenntnissen erscheine ein technischer Fehler im Herstellungsprozess als wahrscheinlichste Ursache für die Explosion, teilte ein Sprecher mit. Die tschechische Rüstungsindustrie läuft seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs auf Hochtouren. Das Unglück ereignete sich in einem Lager mit dem Sprengstoff TNT. (dpa/jW)