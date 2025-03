Beschäftigte machen täglich Überstunden

Berlin. Beinahe die Hälfte der Beschäftigten in der BRD macht täglich Überstunden. Das gaben einer Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zufolge 44 Prozent der Befragten an. 20 Prozent der Beschäftigten arbeiten demnach durchschnittlich eine bis fünf Stunden länger pro Woche als vertraglich vereinbart, weitere 24 Prozent machen mehr als fünf Überstunden. Bei 10,1 Prozent der Beschäftigten in Vollzeit beträgt die Arbeitszeit samt Überstunden mehr als 48 Stunden pro Woche. Für den »DGB-Index Gute Arbeit« ließ der DGB Antworten von gut 31.000 Beschäftigten auswerten. (dpa/jW)