Umfrage: Feiertag statt Wachstum

Berlin. Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland ist nicht bereit, einen gesetzlichen Feiertag für mehr Wirtschaftsleistung zu streichen. 57 Prozent sind gegen den Vorschlag, 34 Prozent dafür, neun Prozent unentschlossen, wie das Meinungsforschungsinstitut INSA für die »Bild am Sonntag« in einer Umfrage ermittelte. Kapitalnahe Ökonomen hatten angeregt, einen Feiertag zu streichen, um die jüngst beschlossenen Milliardenschulden für Aufrüstung auszugleichen. In der Umfrage waren jedoch die meisten Befragten eher für mehr Feiertage als für weniger. (dpa/jW)