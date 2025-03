United Archives/IMAGO Dieter Süverkrüp 1987 am Set des DDR-Fernsehfilms »Gavroche«

Der Liedermacher und Maler Dieter Süverkrüp ist tot. Das meldete der WDR am Dienstag unter Berufung auf die Familie. Süverkrüp starb am 16. März im Alter von 90 Jahren in Köln. Er gilt als einer der wichtigsten politischen Liedermacher Deutschlands.

Am 30. Mai 1934 in Düsseldorf geboren, widmete er sich zunächst der Bildenden Kunst, nahm bereits als Gymnasiast akademischen Zeichenunterricht. Nachdem er in den frühen 1950er Jahren an der Werkkunstschule Düsseldorf studiert hatte, arbeitete Süverkrüp als Artdirector in der Werbung. Parallel spielte er Jazzgitarre bei den Feetwarmers, 1969 erschien seine erste LP »Ça ira« mit Liedern der Französischen Revolution, übersetzt von seinem Freund Gerd Semmer. Bald schrieb Süverkrüp eigene politische Lieder. Er gründete mit anderen den Verlag Pläne, wo beinahe jährlich auch neue Alben von ihm erschienen. Deren Haltung war sozialistisch, die Form spielerisch. Typisch die Wortspiele wie das »Korrumpelstilzchen« oder der »Omniboss«. Das beliebteste seiner Lieder ist wohl »Der Baggerführer Willibald«, in dem nicht nur die Kleinen lernen: »Der Boss steht meistens rum / Und redet laut und dumm / Sein Haus, das soll sich lohnen! / Wer Geld hat, kann drin wohnen / Wer arm ist, darf nicht rein! / Gemein!« Und: »Das hat doch keinen Zweck, der Boss geht besser weg; / dann bauen wir uns selber ein schönes Haus mit Keller, / da ziehn wir alle ein – au fein!« So wird einer Kommunist. Kein Wunder, dass Süverkrüp mit seinen Liedern die Kulturpolitik seiner Partei, der DKP, prägte.

Als »Quartett 67« ging Süverkrüp mit Franz Josef Degenhardt, Hanns Dieter Hüsch und Wolfgang Neuss auf Tournee, er arbeitete mit der Rockgruppe Floh de Cologne zusammen, hatte zeitweilig eine eigene Fernsehsendung, schrieb Lieder für andere TV-Sendungen oder Freunde wie die »Zupfgeigenhansel«. 1976 erhielt er den Heinrich-Heine-Preis der DDR, 1986 den Deutschen Kleinkunstpreis.

In den 80ern hatte Süverkrüp wieder mehr Lust auf Bildende Kunst, malte, zeichnete und radierte, aber mit dem Rücken zum Kunstmarkt. Daneben übernahm er den Stiftungslehrstuhl für Poetik an der Folkwang-Hochschule und erfand Bild-und-Lied-Geschichten für die »Sendung mit der Maus«. Hören wir zum Abschied noch einmal seine »Moritat vom Kryptokommunisten«: »Wenn die Sonne, bezeichnenderweise im Osten / und rot hinter Wolken aufgeht, / ja das ist dann die Zeit, da er flach wie ein Tiger / aus härenem Bette aufsteht. / Er wäscht sich nur ungern und blickt in den Spiegel / mit seinem Mongolengesicht. / Er putzt sich die Zähne mit Branntwein und trinkt einen Wodka, / mehr frühstückt er nicht. / Hu, huhuuu / Dann zieht der Kommunist die Unterwanderstiefel an, / und dann geht er an sein illegales Untertagwerk ran.«– es gibt mehr denn je zu tun.