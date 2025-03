ZUMA Press Wire/IMAGO »Asow«-Kommandeur Bilezkij spricht bei einem Marsch von Neonazis (Kiew, 2.7.2020)

Die 3. Separate »Asow«-Sturmbrigade soll die Basiseinheit für ein Korps der ukrainischen Armee bilden. Das gab ihr Kommandeur Andrij Bilezkij Ende vergangener Woche bekannt. Das 3. Korps, das gegenwärtig aufgestellt wird – 19 weitere werden folgen –, soll fünf Brigaden mit je 3.000 bis 5.000 Kämpfern sowie Artillerie, Luftverteidigung, Engineering-, Kommunikations- und Logistikeinheiten umfassen. Gleiches gilt für die 12. »Asow«-Spezialbrigade der Nationalgarde unter dem Befehl von Denis Prokopenko.

Dieser Ausbau der »Asow«-Truppen wird im Rahmen einer strategischen Reform der ukrainischen Streitkräfte vollzogen, die Präsident Wolodimir Selenskij bereits im Februar angekündigt hatte und die die Wiedereinführung der Korpsstruktur vorsieht. Diese gab es bis in die 1990er Jahre, sie wurde aber im Zuge der Reduzierung der Truppenstärke abgeschafft. Die Korpsstruktur soll die Koordination der Kampfbrigaden bei großen Operationen verbessern, nötige Rotationen beschleunigen und den Kommandeuren mehr Verfügungsspielraum über die Truppenkontingente ermöglichen. »Die Säulen, auf denen wir das Korps einrichten werden, sind Kampftraining, eine Riege von Berufsunteroffizieren sowie die Arbeit mit Management, Planung und Technologie«, erklärte Bilezkij.

Damit stehen faktisch insgesamt 30.000 bis 50.000 ukrainische Soldaten unter dem Kommando von Neonazis. Bilezkij war Führer der »Sozial-Nationalen Versammlung« und ihres paramilitärischen Flügels »Patriot der Ukraine«, die sich an Hitlers NSDAP orientierten. Diese Organisationen streben nach der »globalen Herrschaft« einer »reinrassigen Großukraine« als »das Schwert des weißen Europas« – mit einer herausragenden Stellung des Militärs: »Die ukrainische Armee soll die mächtigste Militärmacht der Welt werden« und »der ukrainische Krieger den höchsten Status im Staat haben«, heißt es im Programm des »Patriot der Ukraine«. Mit dem Aufstieg zum Armeekorpskommandanten ist letzterer Traum zumindest für Bilezkij, der bis zum Maidan-Putsch 2014 wegen Raubes und anderer Gewalttaten in Haft gesessen hatte, ein Stück weit wahr geworden. Ebenso für Denis Prokopenko, der aus dem Nazi-Hooligan-Milieu von Dynamo Kiew stammt und sich heute an der ultrarechten deutschen Kriegeraristokratie orientiert: Am 14. März, dem Tag der ukrainischen Freiwilligen, zitierte er Ernst Jünger und ehrte die Helden, die den Komfort des Zivillebens gegen »die Stahlgewitter der Kämpfe um die Freiheit ihres Vaterlandes eingetauscht haben«.

Auch wenn die Führerelite von »Asow«, unter der mittlerweile nicht wenige Besitzer von Luxusimmobilien im teuersten Wohnviertel Kiews sind, sich offener Bekenntnisse zum Hitlerfaschismus enthält – von einer »Entnazifizierung« kann nicht die Rede sein: Mit »Centuria« bildet eine der mächtigsten Neonaziorganisationen der Ukraine weiterhin das politische Rückgrat der »Asow«-Truppen. Diese werden weltanschaulich geschult, etwa durch das »Zentrum für ideologische Unterstützung« des Verlags Rainshouse, der Merchandising mit »Großukraine«-Landkarten und Symbolen der Waffen-SS betreibt. Durch die Einführung der Korpsstruktur dürfte sich der Einfluss der Faschisten sogar deutlich ausweiten und den Prozess beschleunigen, den der unabhängige Forscher Moss Robeson »Asowisierung« nennt. Als Beispiel führt er »Wedmedi SS« an, eine Freiwilligeneinheit mit dem Motto »Meine Ehre heißt Treue«, die bis 2022 dem »Asow«-Regiment in der Nationalgarde angeschlossen war und heute einer Marinebrigade angehört: Wie Videos belegen, haben deren Soldaten bereits den »Asow«-Gruß von ihren Nazikameraden übernommen.