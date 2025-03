Hohe Mieten verschärfen Fachkräftemangel

Frankfurt am Main. Viele Menschen sehen das teure Wohnen laut einer Umfrage der Beratungsgesellschaft PwC als zentralen Nachteil für das Leben in Metropolen. Das geht so weit, dass gut ein Drittel über einen Jobwechsel nachdenkt. »In deutschen Großstädten herrscht massiver Frust über die Lage auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt«, sagt Bernd Roese von PwC in Frankfurtam Main. Die desaströse Lage auf dem Wohnungsmarkt drohe den Fachkräftemangel noch zu verschärfen. (dpa/jW)