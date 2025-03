CDU-Politiker: Asylverfahren auslagern

Berlin. CDU/CSU-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei dringt weiter auf sogenannte Drittstaatenmodelle, also die Auslagerung von Asylverfahren in Staaten außerhalb der EU. »Zu einem schlüssigen Gesamtkonzept in der Migrationspolitik gehört die Einführung sicherer Drittstaatenmodelle«, sagte Frei der Welt am Sonntag. Sowohl die EU als auch die einzelnen Mitgliedstaaten seien »in der Pflicht, die Umsetzung dieser Modelle voranzutreiben«.

Überlegungen dazu gibt es laut Bild am Sonntag auch im von Nancy Faeser (SPD) geführten Bundesinnenministerium. Erwogen werde demnach eine Lösung nach dem Vorbild des von Großbritannien inzwischen aufgegebenen »Ruanda-Modells«. (AFP/jW)