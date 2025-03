Gera: Frau in Straßenbahn angezündet

Gera. In Gera hat am Sonntag ein Mann eine Frau in einer Straßenbahn mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Die 46jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht aufgeklärt, verdächtigt wird aber der Ehemann der Frau. Der mutmaßliche Täter ist noch nicht gefasst.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts, wie die Sprecherin sagte. Weitere Menschen wurden bei der Tat nicht verletzt. Der Tatverdächtige sei »noch nicht eindeutig namentlich identifiziert«. Auch mit welcher Flüssigkeit der Mann die Frau übergoss, ist nach Polizeiangaben noch Gegenstand von Ermittlungen. (dpa/jW)