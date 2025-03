EVP-Chef Weber will »Kriegswirtschaft« in EU

Berlin. Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), hat sich für eine »Kriegswirtschaft« in der EU ausgesprochen. Zudem forderte Weber in der Welt am Sonntag einen Generalstabschef für das Staatenbündnis. Mit Mehrheiten im EU-Parlament auch mit Hilfe von Abgeordneten extrem rechter Parteien hat der Politiker laut eigener Aussage keine Probleme. Konkret geht es um beschleunigte Genehmigungsverfahren bei Rüstungsgütern und mehr Zusammenarbeit zwischen Rüstungskonzernen. »Unternehmen, die bisher Industriegüter für zivile Zwecke hergestellt haben«, könnten laut Weber »künftig Waffen produzieren«. (AFP/jW)