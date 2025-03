Merz fliegt schon wie ein Bundeskanzler

Berlin. CDU-Chef Friedrich Merz hat die Flugbereitschaft der Bundeswehr in der auslaufenden Legislaturperiode so intensiv genutzt wie kein anderer Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Allein in den vergangenen zwölf Monaten habe er sie elfmal in Anspruch genommen, so das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf die Antwort der Regierung auf eine Anfrage des Linke-Abgeordneten Sören Pellmann. Ziele waren unter anderem Brüssel, Paris und Tel Aviv. Alle anderen Fraktionschefs machten 2024 von der Flugbereitschaft gar keinen Gebrauch. Pellmann warf Merz laut RND vor, unverantwortlich mit Steuergeld umgegangen und schon in der Opposition wie ein Kanzler geflogen zu sein. Merz’ Faible fürs Fliegen macht immer wieder Schlagzeilen. Er ist selbst Hobbypilot, auch für seinen Mitflug in einem Bundeswehr-»Eurofighter« wurde Merz kritisiert. (AFP/jW)