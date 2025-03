EZB: Unicredit darf Commerzbank schlucken

Mailand. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat der italienischen Großbank Unicredit die Übernahme von bis zu 29,9 Prozent der Commerzbank genehmigt. Es gebe eine Aufstockung der direkten Aktienbeteiligung auf bis zu 29,9 Prozent, wie die Unicredit in Mailand am Freitag mitteilte. Dies öffnet den Weg, die Commerzbank ganz zu schlucken. Die Entscheidung darüber werde aber »deutlich nach Jahresende« fallen, so Unicredit. Der Bund ist mit rund zwölf Prozent zweitgrößter Anteilseigner der Commerzbank. Geschäftsführung und Beschäftigtenvertreter der Commerzbank lehnen eine Übernahme vehement ab. (AFP/jW)