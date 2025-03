Freispruch in »Reichsbürger«-Prozess

Celle. Der erste Prozess in Niedersachsen im Zusammenhang mit der sogenannten Kaiserreichsgruppe läuft auf einen Freispruch hinaus. Am Freitag beantragten vor dem Oberlandesgericht Celle sowohl die Generalstaatsanwaltschaft als auch die Verteidigung, die angeklagte 39jährige freizusprechen. Der Frau wurden die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens sowie der Besitz eines Schlagrings vorgeworfen. Sie soll sich 2022 an der Planung eines »gewaltsamen Umsturzes« beteiligt haben. Die Tatvorwürfe hätten sich nicht bestätigt, sagte der Oberstaatsanwalt nun. Die Frau sei im Februar 2022 am Rande einer Demonstration auf die Polizei zugegangen und habe die Behörden gewarnt. In der Folge habe sie sich passiv verhalten. (dpa/jW)