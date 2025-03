Coronaursprung: Offenheit gefordert

Berlin. Das Geheimdienstkontrollgremium des Bundestags hat die Bundesregierung aufgefordert, ihr vorliegende Erkenntnisse zum Ursprung der Coronapandemie offenzulegen. In einer Erklärung, auf die sich die Mitglieder in einer Sitzung am Donnerstag abend verständigten, heißt es, man erwarte, dass die Bundesregierung spätestens nach dem Abschluss der Untersuchungen die Öffentlichkeit unterrichte. Laut Medienberichten aus den vergangenen Tagen liegen dem BND angeblich bereits seit 2020 Hinweise auf die Plausibilität der sogenannten Laborthese vor. Seit einigen Monaten ist dem Vernehmen nach eine »Expertenrunde« mit der Bewertung befasst. (dpa/jW)