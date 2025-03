Verdi: 150.000 in dieser Woche im Streik

Berlin. Mehr als 150.000 Menschen sind in dieser Woche bundesweit dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik gefolgt. In Potsdam, wo am Freitag die dritte Runde der Tarifgespräche für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen begann, beteiligten sich zunächst mehr als 5.000 Menschen an der Demonstration inklusive Kundgebung, wie Verdi-Sprecher Jan Thomsen mitteilte. Bei den Verhandlungen für 2,5 Millionen Beschäftigte, die zum Beispiel in Verwaltung, Kitas, im Nahverkehr, in Abfallbetrieben, Klärwerken, Bädern oder Pflegeeinrichtungen tätig sind, geht es um mehr Lohn und weniger Arbeitszeit. Für die Beschäftigten verhandeln Verdi und der Beamtenbund DBB. Sie fordern eine Tariferhöhung um acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Außerdem wollen sie mindestens drei zusätzliche freie Tage durchsetzen. (dpa/jW)