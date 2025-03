Ecuador: Allianz mit US-Privatarmee

Quito. In seinem Kampf gegen Drogenkriminalität hat Ecuadors Präsident Daniel Noboa eine Allianz mit dem Gründer der berüchtigten US-Sicherheitsfirma Blackwater, Erik Prince, geschlossen. Dies erklärte Noboa am Dienstag im Onlinedienst X. Noboa ist seit 2023 Präsident des südamerikanischen Landes und geht im April in die Stichwahl gegen die linke Kandidatin Luisa González. Kritiker werfen ihm vor, bei seinem harten Vorgehen gegen die Drogenkartelle bewusst Menschenrechtsverletzungen in Kauf zu nehmen. Eine Gruppe von Blackwater-Mitarbeitern hatte 2007 in Bagdad unbewaffnete irakische Zivilisten getötet. Die Firma wurde in der Folge mehrmals umbenannt. (AFP/jW)