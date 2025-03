Zahl der Masernfälle in Europa 2024 verdoppelt

Kopenhagen. Die Zahl der Masernfälle in Europa hat sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im vergangenen Jahr verdoppelt und den höchsten Stand seit 25 Jahren erreicht. Insgesamt wurden in der WHO-Region Europa, die 53 Länder bis nach Zentralasien umfasst, im vergangenen Jahr 127.350 Erkrankungen und 38 Todesfälle durch die Masern registriert, wie die WHO am Donnerstag berichtete. Am stärksten betroffen waren demnach Rumänien mit knapp 31.000 und Kasachstan mit rund 28.000 Fällen. Bei der Hälfte der in Europa registrierten Masernfälle war eine Krankenhausbehandlung der Infizierten notwendig. Etwa 40 Prozent der Patienten waren Kinder unter fünf Jahren. (AFP/jW)